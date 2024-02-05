В Пензе рассказали о трудностях в работе над развязкой на ГПЗ

05.02.2024 | 13:01

В микрорайоне ГПЗ продолжается подготовка к строительству развязки на пересечении улиц Антонова и Измайлова. О ходе работ рассказали в понедельник, 5 февраля.

Сейчас на объекте переустраивают газовые, водопроводные и электрические сети, каналы связи, а также ливневую канализацию. Бульдозеры и экскаваторы копают траншеи под перенос коммуникаций.

«Грунт поддается тяжелее. Но необходимо именно сейчас проводить данные работы, чтобы уложиться в сроки, которые определены в контракте», - уточнил представитель организации-подрядчика Михаил Глаголев.

Площадь и протяженность перекрестка увеличатся. Ширина полосы проезжей части составит от 3,5 м, пешеходной - 3 м. Движение будет регулироваться не светофорами, а с помощью разметки и дорожных знаков.

Развязка должна быть готова к ноябрю 2024 года, напомнили в городском управлении капитального строительства.

Пензенцы не раз высказывали сомнения в том, что ее появление решит транспортные проблемы. Как считает ряд горожан, движение на ГПЗ, напротив, затруднится.

Особое недовольство вызвали сложности при заезде с улицы Антонова на Ново-Казанскую. Для этого нужно проехать под Измайловским путепроводом. По мнению автомобилистов, всем придется тяжело из-за потока машин, направляющихся с Маяка.

В итоге решили схему изменить, позволив при съезде с улицы Антонова осуществлять поворот с кольца на улицу Ново-Казанскую.