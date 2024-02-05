Сетевое издание|18+|Понедельник|5 фев 2024|20:31
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+0oC
+1oC
Погода | Сегодня | Снег |
-6oC
-5oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензе рассказали о трудностях в работе над развязкой на ГПЗ

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В микрорайоне ГПЗ продолжается подготовка к строительству развязки на пересечении улиц Антонова и Измайлова. О ходе работ рассказали в понедельник, 5 февраля.

Сейчас на объекте переустраивают газовые, водопроводные и электрические сети, каналы связи, а также ливневую канализацию. Бульдозеры и экскаваторы копают траншеи под перенос коммуникаций.

В Пензе рассказали о трудностях в работе над развязкой на ГПЗ

«Грунт поддается тяжелее. Но необходимо именно сейчас проводить данные работы, чтобы уложиться в сроки, которые определены в контракте», - уточнил представитель организации-подрядчика Михаил Глаголев.

В Пензе рассказали о трудностях в работе над развязкой на ГПЗ

Площадь и протяженность перекрестка увеличатся. Ширина полосы проезжей части составит от 3,5 м, пешеходной - 3 м. Движение будет регулироваться не светофорами, а с помощью разметки и дорожных знаков.

Развязка должна быть готова к ноябрю 2024 года, напомнили в городском управлении капитального строительства.

В Пензе рассказали о трудностях в работе над развязкой на ГПЗ

Пензенцы не раз высказывали сомнения в том, что ее появление решит транспортные проблемы. Как считает ряд горожан, движение на ГПЗ, напротив, затруднится.

Особое недовольство вызвали сложности при заезде с улицы Антонова на Ново-Казанскую. Для этого нужно проехать под Измайловским путепроводом. По мнению автомобилистов, всем придется тяжело из-за потока машин, направляющихся с Маяка.

В итоге решили схему изменить, позволив при съезде с улицы Антонова осуществлять поворот с кольца на улицу Ново-Казанскую.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото УКС г. Пензы
0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте