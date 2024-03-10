Сетевое издание|18+|Воскресенье|10 мар 2024|18:42
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-8oC
-7oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-8oC
-7oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензе хотят найти самого вежливого и ответственного водителя троллейбуса

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензе хотят определить лучшего водителя троллейбуса. О конкурсе сообщили в управлении транспорта и связи города.

Участвовать в состязании смогут все водители. Его проводит ООО «Универсал Сервис». Старт конкурса - 18 марта, итоги подведут 19 апреля. Лучшего выберет комиссия с помощью голосования.

Специалисты в течение месяца будут наблюдать за работой водителей и оценивать ее по таким критериям, как вежливость, выполнение плана по сбору выручки, регулярность рейсов, чистота салона троллейбуса, соблюдение ПДД, отсутствие во время конкурса аварий и штрафов, жалоб от пассажиров, необилеченных людей.

Планируется, что победителей наградят 23 апреля, их ждет денежный приз.

Пензенцы нередко жалуются в соцсетях на проблемы с общественным транспортом. Чаще всего нарекания вызывают несоблюдение интервалов движения, переполненность салонов, а также то, что водители, игнорируя ожидающих пассажиров, проезжают мимо остановок.

В министерстве цифрового развития, транспорта и связи региона реагируют на жалобы и проверяют, во сколько автобусы и троллейбусы отправляются с конечных остановок или проезжают пункты, где горожане жалуются на длительное ожидание. Сделать это позволяет специализированное программное обеспечение «Региональная навигационно-информационная система».

Кроме того, следить за работой перевозчиков помогают камеры, установленные на улицах Пензы.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте