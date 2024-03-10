В Пензе хотят найти самого вежливого и ответственного водителя троллейбуса

10.03.2024 | 14:05

В Пензе хотят определить лучшего водителя троллейбуса. О конкурсе сообщили в управлении транспорта и связи города.

Участвовать в состязании смогут все водители. Его проводит ООО «Универсал Сервис». Старт конкурса - 18 марта, итоги подведут 19 апреля. Лучшего выберет комиссия с помощью голосования.

Специалисты в течение месяца будут наблюдать за работой водителей и оценивать ее по таким критериям, как вежливость, выполнение плана по сбору выручки, регулярность рейсов, чистота салона троллейбуса, соблюдение ПДД, отсутствие во время конкурса аварий и штрафов, жалоб от пассажиров, необилеченных людей.

Планируется, что победителей наградят 23 апреля, их ждет денежный приз.

Пензенцы нередко жалуются в соцсетях на проблемы с общественным транспортом. Чаще всего нарекания вызывают несоблюдение интервалов движения, переполненность салонов, а также то, что водители, игнорируя ожидающих пассажиров, проезжают мимо остановок.

В министерстве цифрового развития, транспорта и связи региона реагируют на жалобы и проверяют, во сколько автобусы и троллейбусы отправляются с конечных остановок или проезжают пункты, где горожане жалуются на длительное ожидание. Сделать это позволяет специализированное программное обеспечение «Региональная навигационно-информационная система».

Кроме того, следить за работой перевозчиков помогают камеры, установленные на улицах Пензы.