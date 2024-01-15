С перевозчиков спросили за сбой в работе транспорта 15 января

15.01.2024 | 19:54

Чиновники отреагировали на сигнал от жителей Пензы об утреннем сбое в работе общественного транспорта в понедельник, 15 января. Жители разных районов города жаловались, что промерзли на остановках в ожидании автобусов.

В областном министерстве цифрового развития, транспорта и связи подробно рассказали об изучении некоторых обращений.

Так, горожане рассказали, что приблизительно с 7:30 до 7:55 простояли под ледяным ветром на улице Мира и не дождались автобуса № 130 и маршрутки № 33.

«Маршрут № 130 «г. Пенза (Арбековская застава) - с. Засечное (г. Спутник)» обслуживает ООО «Транспорт Пензы» по регулируемому тарифу. Выпуск автобусов на линию 15 января осуществлен в полном объеме - в количестве 15 единиц. Согласно расписанию движения в указанный период времени интервал движения между автобусами должен составлять не более 10 минут.

По указанном в обращении факту сотрудниками ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» с помощью специализированного программного обеспечения «Региональная навигационно-информационная система» (РНИС) выявлено, что с конечной остановки «Арбековская застава» автобусы отправлялись с опозданием от 5 до 7 минут, с конечной остановки «Ул. Изумрудная» - с опозданием от 15 до 20 минут, в связи со сложной дорожной обстановкой.

Через остановочный пункт «Ул. Мира» в сторону мкр. Терновка проследовал 1 автобус в 7:38 (рег. знак С316ММ), в направлении мкр. Арбеково в период с 7:30 до 7:55 автобусы не проследовали», - подтвердили нарушение расписания в министерстве.

Проверили чиновники и жалобы тех, кому пришлось по полчаса ждать транспорт, чтобы уехать от автовокзала или с проспекта Победы. «По какой причине нас так морозили? Лично я стояла на остановке 35 минут», «Сегодня многие жаловались (начиная с остановки «Буратино» и до автовокзала), что очень долго стояли на остановке - по 35-40 минут», - написали пензенцы в соцсети «ВКонтакте».

Была изучена работа автобусов № 70. По расписанию, в период с 7:30 до 08:30 интервал движения между ними составлять не более 6 минут. Однако в ряде случаев они составили 18 и 26 минут.

«По информации перевозчика, несоблюдение интервалов движения произошло по причине сложной дорожной ситуации и в связи со сходом 1 единицы подвижного состава с маршрута по причине технической неисправности. С водительским составом проведен инструктаж о недопущении нарушения интервалов движения по маршруту», - рассказали в минцифры.

Еще одна жалоба поступила и от жительницы Дальнего Арбекова. Там пассажиры столкнулись с несколько иной проблемой: автобусы они видели, но попасть внутрь никто не мог. «У водителей автобусов забастовка, что ли? Мимо нас сегодня на конечной проезжало семь автобусов 54 и 66. Другие пассажиры говорят, что автобусов было 10. Время 9:00-9:30», - поделилась горожанка Ольга.

«Согласно навигационным данным РНИС установлено, что через остановочный пункт «Арбековская застава» по маршруту № 54 проследовали 5 автобусов в 9:08, 09:13, 9:18, 9:24, 9:27. По маршруту № 66 также проследовали 5 автобусов в 9:04, 9:12, 9:20, 9:23, 9:28.

В соответствии с Правилами перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, остановка автобусов большого класса для посадки (высадки) пассажиров должна осуществляться во всех остановочных пунктах при следовании по маршруту регулярных перевозок.

Руководителям предприятий-перевозчиков, обслуживающих маршруты № 54 и № 66, поручено провести служебное расследование и дополнительный инструктаж с водительским составом об обязательной посадке (высадке) пассажиров на каждом остановочном пункте при движении по маршруту, в том числе на остановке «Арбековская застава», - пояснили в министерстве.

Перевозчикам за невыполнение установленного объема перевозок и нарушение расписания движения по маршрутам № 54, 66, 70, 130 государственным контрактом определены меры ответственности - штрафные санкции.

Что касается работы маршрута № 33 «Арбековская застава - Западная поляна», то он обслуживается 11 автобусами малого класса. С 15 января перевозчик увеличит число машин на 4.