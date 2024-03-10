Пензенцы первыми в России избавятся от камней в почках без обезболивания

В отделении урологии Пензенской областной больницы имени Н. Н. Бурденко появился первый в России аппарат для дробления камней в почках, при использовании которого не требуется обезболивание пациента.
Экстракорпоральный литотриптер - новейшая модификация прибора. Его сделал в Германии единственный в мире производитель пьезоэлектрических ударно-волновых аппаратов.
«Энергия ударной волны образуется за счет нескольких тысяч керамических кристаллов, на которые одновременно подается напряжение. Кристаллы расположены мозаично на вогнутой поверхности и связаны между собой единым фокусом», - поясняется в телеграм-канале медучреждения.
Аппарат обеспечивает оптимальную защиту тканей благодаря четкой фокальной зоне. После его установки больница возобновила дистанционную литотрипсию (безоперационный метод дробления камней почек. - Прим. ред.).
Последняя модификация экстракорпорального литотриптера, вероятно, появится и в других медучреждениях в стране, но первой его получила больница имени Н. Н. Бурденко.
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