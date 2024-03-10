Пензенцы первыми в России избавятся от камней в почках без обезболивания

10.03.2024 | 10:42

В отделении урологии Пензенской областной больницы имени Н. Н. Бурденко появился первый в России аппарат для дробления камней в почках, при использовании которого не требуется обезболивание пациента.

Экстракорпоральный литотриптер - новейшая модификация прибора. Его сделал в Германии единственный в мире производитель пьезоэлектрических ударно-волновых аппаратов.

«Энергия ударной волны образуется за счет нескольких тысяч керамических кристаллов, на которые одновременно подается напряжение. Кристаллы расположены мозаично на вогнутой поверхности и связаны между собой единым фокусом», - поясняется в телеграм-канале медучреждения.

Аппарат обеспечивает оптимальную защиту тканей благодаря четкой фокальной зоне. После его установки больница возобновила дистанционную литотрипсию (безоперационный метод дробления камней почек. - Прим. ред.).

Последняя модификация экстракорпорального литотриптера, вероятно, появится и в других медучреждениях в стране, но первой его получила больница имени Н. Н. Бурденко.