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Общество

Пензенцы первыми в России избавятся от камней в почках без обезболивания

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В отделении урологии Пензенской областной больницы имени Н. Н. Бурденко появился первый в России аппарат для дробления камней в почках, при использовании которого не требуется обезболивание пациента.

Экстракорпоральный литотриптер - новейшая модификация прибора. Его сделал в Германии единственный в мире производитель пьезоэлектрических ударно-волновых аппаратов.

«Энергия ударной волны образуется за счет нескольких тысяч керамических кристаллов, на которые одновременно подается напряжение. Кристаллы расположены мозаично на вогнутой поверхности и связаны между собой единым фокусом», - поясняется в телеграм-канале медучреждения.

Аппарат обеспечивает оптимальную защиту тканей благодаря четкой фокальной зоне. После его установки больница возобновила дистанционную литотрипсию (безоперационный метод дробления камней почек. - Прим. ред.).

Последняя модификация экстракорпорального литотриптера, вероятно, появится и в других медучреждениях в стране, но первой его получила больница имени Н. Н. Бурденко.

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