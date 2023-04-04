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Общество

Открыта запись в электронную очередь на получение путевок в лагеря

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Во вторник, 4 апреля, на сайте leto58.ru стартовала запись пензенцев в электронную очередь на получение путевок в детские лагеря.

Заявку можно подать как со своего персонального устройства, так и обратившись в городской комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике (улица Богданова, 17, кабинет 29).

«Спрос на путевки в загородные детские лагеря Пензенской области остается высоким. За первые два часа работы сайта в электронную очередь поставлено 6 033 ребенка. Их родители получили талоны-уведомления, где указаны дата и время для обращения в администрацию района», - сообщили в пресс-службе мэрии Пензы.

Выдавать путевки начнут с 10 мая. Документ родителям вручат после заключения договора с балансодержателем лагеря и оплаты части стоимости отдыха.

В мэрии напомнили, что размер родительской платы за путевку составляет 5 562 рубля, кешбэк в этом году не предусмотрен.

Зарегистрироваться на сайте leto58.ru и встать в электронную очередь можно будет до начала последней лагерной смены.

В этом году ресурс заработал позже обычного. Как правило, родители записывались на получение путевок с 1 марта.

«На данный момент Министерством образования Пензенской области разрабатывается регламент процедуры постановки в очередь и определяется электронная площадка, посредством которой будет осуществляться подача заявления и постановка в очередь заявителями. Если регламент и сервис останутся прежними, то на сайте «Лето 58» ориентировочно с 13 марта откроется доступ к созданию и заполнению «Личного кабинета», - объяснили отсутствие доступа в пресс-службе администрации города.

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