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Общество

В Пензе управляющие компании наказали за наледь на крышах домов

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В Пензе содержание крыш девяти многоквартирных домов в Заводском районе признали ненадлежащим. Об итогах проверок, проводившихся в феврале, рассказали в прокуратуре.

Рейды были инициированы из-за участившихся случаев схода наледи при повышении температуры наружного воздуха.

Во время мониторинга было установлено, что от снега и наледи не очищены кровли зданий на улицах Ленина, Беляева, Гагарина, Циолковского и Кулибина.

«В этой связи руководителям ООО «УК «24/7», МУП «Жилье-16» по ОЖФ были внесены представления», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Она уточнила, что лица, допустившие нарушения закона, привлечены к дисциплинарной ответственности.

В феврале, когда в регионе наблюдались температурные качели - кратковременные оттепели и приходящие им на смену холода - коммунальщиков нацеливали на борьбу с сосульками и снегом.

«Ледяные образования на кровле важно удалять сразу после их появления, не дожидаясь, когда по этому поводу сделают замечание или будет зафиксирован случай травматизма», - подчеркивал замглавы администрации Пензы Ильдар Усманов.

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