Коммунальщиков Пензы нацелили на борьбу с сосульками и снегом

08.02.2024 | 09:15

Глыбы льда и пласты снега, свисающие с крыш, угрожают жизни и здоровью пензенцев. К их образованию приводят температурные качели - кратковременные оттепели и приходящие им на смену холода.

Поэтому одной из главных задач для пензенских коммунальщиков на сегодняшний день стала борьба с наледью и сосульками.

Об этом в среду, 7 февраля, шла речь на совещании в администрации областного центра, которое провел новый замглавы Пензы по городскому хозяйству Ильдар Усманов.

На встречу пригласили представителей ресурсоснабжающих организаций, городских управлений и ведомств, районных администраций, управляющих компаний, МБУ «Пензавтодор».

«Ледяные образования на кровле важно удалять сразу после их появления, не дожидаясь, когда по этому поводу сделают замечание или будет зафиксирован случай травматизма», - отметил Усманов.

Он добавил, что особое внимание должно уделяться очистке и обработке пешеходных зон, подъездных путей, входных групп. Это касается как муниципальных территорий, так и объектов бизнеса и социальной сферы.

Между тем пензенцы жалуются как на угрозу сверху, так и на нерасчищенные пути. Так, 6 февраля горожанка написала о пластах снега, свисающих с крыши учебного заведения. В управлении образования пообещали очистить кровлю до 7 февраля, однако сделать это не удалось: рядом со зданием оказались припаркованы автомобили, которые сброшенный с высоты снег мог повредить.

А 7 февраля женщина упала при попытке выйти с тротуара на пешеходный переход на перекрестке улиц Захарова и Космодемьянской.