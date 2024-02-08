Коммунальщиков Пензы нацелили на борьбу с сосульками и снегом

Глыбы льда и пласты снега, свисающие с крыш, угрожают жизни и здоровью пензенцев. К их образованию приводят температурные качели - кратковременные оттепели и приходящие им на смену холода.
Поэтому одной из главных задач для пензенских коммунальщиков на сегодняшний день стала борьба с наледью и сосульками.
Об этом в среду, 7 февраля, шла речь на совещании в администрации областного центра, которое провел новый замглавы Пензы по городскому хозяйству Ильдар Усманов.
На встречу пригласили представителей ресурсоснабжающих организаций, городских управлений и ведомств, районных администраций, управляющих компаний, МБУ «Пензавтодор».
«Ледяные образования на кровле важно удалять сразу после их появления, не дожидаясь, когда по этому поводу сделают замечание или будет зафиксирован случай травматизма», - отметил Усманов.
Он добавил, что особое внимание должно уделяться очистке и обработке пешеходных зон, подъездных путей, входных групп. Это касается как муниципальных территорий, так и объектов бизнеса и социальной сферы.
Между тем пензенцы жалуются как на угрозу сверху, так и на нерасчищенные пути. Так, 6 февраля горожанка написала о пластах снега, свисающих с крыши учебного заведения. В управлении образования пообещали очистить кровлю до 7 февраля, однако сделать это не удалось: рядом со зданием оказались припаркованы автомобили, которые сброшенный с высоты снег мог повредить.
А 7 февраля женщина упала при попытке выйти с тротуара на пешеходный переход на перекрестке улиц Захарова и Космодемьянской.
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