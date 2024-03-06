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Общество

В Пензе с начала года в ДТП пострадали более 30 пешеходов

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В Пензе с 1 января по 5 марта зарегистрировали 30 ДТП с участием пешеходов. В них пострадал 31 человек, сообщили в УГИБДД УМВД России по области.

В Пензе с начала года в ДТП пострадали более 30 пешеходов

С начала года инспекторы ДПС составили на водителей, не пропустивших пешеходов, более 700 протоколов. Свыше 2 000 горожан поймали на том, что они пересекали проезжую часть с нарушением правил.

В Пензе с начала года в ДТП пострадали более 30 пешеходов

«Госавтоинспекция в очередной раз напоминает всем участникам дорожного движения о необходимости быть внимательными у пешеходных переходов. Водителям – не забывать о необходимости снижать скорость, пешеходам - при переходе дороги удостовериться, что их пропускают», - обратились к пензенцам в УГИБДД.

В Пензе с начала года в ДТП пострадали более 30 пешеходов

В Пензе в объектив видеорегистраторов автомобилистов часто попадают опасные моменты на дороге, когда пешеходы нарушают правила и рискуют жизнью.

В Пензе с начала года в ДТП пострадали более 30 пешеходов

Так, вечером 3 марта на улице Фонтанной в Засечном школьник, не глядя по сторонам, перебежал дорогу и чудом не попал под колеса машины.

В январе в одном из дворов Запрудного «ватрушка», которую тянул взрослый, вместе с маленькой девочкой соскользнула на дорогу в нескольких метрах от машины. Автомобилист вовремя остановился.

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Источник — видео, фото УГИБДД УМВД России по области
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