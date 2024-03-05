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Из жизни

В Засечном бесстрашный ребенок бросился под колеса

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В Засечном ребенок едва не попал под машину, перебегая улицу в неположенном месте. Инцидент снял видеорегистратор водителя.

Кадры появились в местной группе соцсети «ВКонтакте».

Видео было сделано в 18:34 воскресенья, 3 марта. Владелец регистратора ехал по улице Фонтанной, когда внезапно из-за стоявших на обочине фур на дорогу выбежал мальчик. Не замедляясь, он пересек проезжую часть перед капотом автомобиля.

«Объясните, пожалуйста, своим детям, что, переходя дорогу таким способом, можно не дойти до дома», - прокомментировал происшествие водитель.

Местная жительница обратила внимание на припаркованные большегрузы, которым в районе не место.

«И дальнобойщики, которые там парковки устроили. С одной стороны фуры, с другой автобусы, это какая-то дикая улица», - написала она под постом.

В августе 2023 года в Засечном на улице Изумрудной ребенок попал под машину на парковке. Маленький пешеход не видел приближавшегося автомобиля из-за стоявшего транспорта, а водитель по той же причине не заметил мальчика. В итоге случилось ДТП. Малыш попал в реанимацию со сломанной ногой.

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Источник — видео группы «Подслушано Спутник Пенза»
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