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Общество

Здание кинотеатра «Родина» нельзя будет снести или изменить в объеме

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Здание бывшего кинотеатра «Родина», расположенное на пересечении улиц Карла Маркса и Московской, включено в единый государственный реестр в качестве объекта культурного наследия регионального значения.

Соответствующий приказ размещен на сайте Министерства по охране памятников истории и культуры Пензенской области.

Документ устанавливает границы территории объекта культурного наследия и регламентирует режим ее использования. В частности, дозволяются консервационные и реставрационные работы, ремонт, приспособление здания для современного использования. При реставрации должны применяться традиционные материалы и сохраняться элементы и детали.

Для того чтобы здание могло функционировать, позволяется капитальный ремонт существующих и прокладка под землей новых наружных инженерных сетей. Кроме того, разрешается праздничное оформление «Родины».

Запрещены снос здания, изменение его объемно-пространственных характеристик, возведение на территории объектов капитального строительства, размещение временных построек, установка вышек сотовой связи.

Кинотеатр «Родина» был введен в эксплуатацию в 1958 году. Там было два кинозала, буфет, в холле перед началом сеансов играл оркестр. С развалом СССР кинотеатра не стало. В 90-е в здании размещались различные организации, а затем оно на много лет оказалось в запустении.

Одно время в нем планировалось открыть Дворец бракосочетания, на эти цели даже выделялись средства. Однако выяснилось, что ряд конструкций и элементов находятся в аварийном или ограниченно работоспособном состоянии, а архитектурно-планировочные решения не отвечают современным нормам и регламентам.

Сейчас здание находится в собственности Пензенской области. В октябре 2023 года «Родину» включили в перечень выявленных объектов культурного наследия.

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