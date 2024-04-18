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Общество

Снос полуразрушенного дома на Ударной должны ускорить

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В среду, 17 апреля, представители администрации Пензы и руководители ряда служб побывали в Заводском районе, в частности у печально известного дома № 35 на улице Ударной.

Здание начало разрушаться в декабре 2016-го. В середине июня 2017-го обвалилось левое крыло первого подъезда, в ноябре рухнула кирпичная кладка и перекрытия части первого и второго подъездов, а затем упал лестничный пролет третьего подъезда. В феврале 2018-го над двумя подъездами обрушилась крыша, а в мае - полностью второй подъезд. В апреле 2020-го еще одна часть здания с 4-го по 1-й этаж превратилась в груду кирпичей.

Однако в городском управлении ЖКХ сообщили, что развалившийся дом снесут только тогда, когда всем расселенным пензенцам предоставят жилье или отдадут выкуп за изъятые квадратные метры.

«Глава Пензы Александр Басенко поручил УЖКХ активизировать мероприятия по сносу данного здания, а также в целом проанализировать работу по демонтажу аварийного фонда, выработать меры для повышения динамики в этом направлении», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Помимо дома № 35, на Ударной немало других проблемных зданий. Так, 26 марта обрушилась стена двухэтажного аварийного дома № 23, построенного в 1955 году и частично расселенного. Следственное управление и прокуратура проводят проверки.

В доме № 39 в начале 2019 года из стены начали вылетать кирпичи. Летом 2023-го жильцы также жаловались на разрушение. Управляющая компания восстановила кладку. Такое решение ненадолго спасло ситуацию, но стена продолжила осыпаться.

Теперь есть вероятность, что процесс обследования старых домов и ликвидации расселенных зданий будет ускорен. Освободившаяся площадка может заинтересовать застройщиков и стать территорией комплексного развития.

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Источник — фото администрации Пензы
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