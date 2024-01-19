Полусгнивший дом на Красной, 77, стал объектом культурного наследия

19.01.2024 | 10:01

Дом № 77 на улице Красной включили в реестр объектов культурного наследия регионального значения. Заброшенное здание собираются реконструировать.

«Дом построен в конце XIX - начале XX вв. на улице Дворянской. Усадьба принадлежала купцу Степану Филипповичу Никулину (1848 - 1915), владевшему лесопильным заводом в Городищенском районе. В 1902 году усадьба была передана его жене Анне Егоровне Никулиной. В домах на улице Красной, в том числе и в этом, до 1960-х годов располагалось несколько корпусов детского дома. Потом здание было жилым домом из 14 квартир», - рассказали в Министерстве по охране памятников истории и культуры Пензенской области.

По мнению специалистов, дом интересен как образец жилого полукаменного купеческого дома конца XIX - начала XX века. Специалисты отмечают эклектичность архитектурного стиля: в нем имеются элементы декора в манере сдержанного классицизма на первом этаже и в русском стиле на втором. Изящная прорезная и накладная резьба придает особую декоративность.

Речь о восстановлении старинного здания шла неоднократно. Так, в конце 2019 года в комитет по охране памятников поступило предложение включить его вместе с домом № 75 в перечень объектов культурного наследия, но из-за недостатка информации по этим объектам процесс приостановили.

В доме не раз происходили пожары. Первый случился в апреле 2014-го (экспертиза установила, что был поджог). Второй - в июне 2019-го, после чего фасад завесили баннером с нарисованными окнами. Третье возгорание ликвидировали в ноябре 2020-го.

Сейчас это полуразвалившееся здание: сквозь пустые окна с оторванными рамами прорастают деревья, многие деревянные элементы сгнили, а крыша провалилась.

«Дом находится в неудовлетворительном, аварийном техническом состоянии. Вместе с тем это не умаляет его историческую и градостроительно-архитектурную ценность. Он должен быть сохранен и приведен в порядок. Наша задача - как можно скорее приступить к разработке проектной документации и ремонтно-реставрационным работам», - констатировал министр по охране памятников истории и культуры Пензенской области Александр Понякин.

Он надеется, что статус объекта культурного наследия регионального значения позволяет на льготных условиях передать здание инвестору, который займется его реконструкцией.

В Пензе есть несколько памятников архитектуры, для реставрации которых пытались привлечь заинтересованных лиц, в частности дома на Чкалова, 56, и Калинина, 2. Эти объекты предлагались в аренду за 1 рубль в год, однако желающих не нашлось. Такая же судьба уготована дому № 13 на улице Лермонтова, который признан объектом культурного наследия.