В Пензе случился пожар в доме на улице Циолковского

В субботу, 18 мая, в Пензе случился пожар в доме № 11 на улице Циолковского.
Кадры с места событий очевидец выложил в Сеть. На них видно, что из окна второго этажа идет дым, а часть стены над ним почернела. Возле дома стоит пожарная машина.
В посте также говорится, что огонь удалось локализовать.
16 мая в Пензе разгорелся пожар на 8-м этаже дома № 22 в 5-м Виноградном проезде. Пламя охватило общую кухню, коридор и балкон - всего 40 кв. м. Его тушили 15 спасателей, прибывшие на 3 спецавтомобилях.
1 человек пострадал, 10 жильцов эвакуировали. Причиной возгорания стала перегрузка электросети.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀