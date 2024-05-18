В Пензе случился пожар в доме на улице Циолковского

18.05.2024 | 16:11

В субботу, 18 мая, в Пензе случился пожар в доме № 11 на улице Циолковского.

Кадры с места событий очевидец выложил в Сеть. На них видно, что из окна второго этажа идет дым, а часть стены над ним почернела. Возле дома стоит пожарная машина.

В посте также говорится, что огонь удалось локализовать.

16 мая в Пензе разгорелся пожар на 8-м этаже дома № 22 в 5-м Виноградном проезде. Пламя охватило общую кухню, коридор и балкон - всего 40 кв. м. Его тушили 15 спасателей, прибывшие на 3 спецавтомобилях.

1 человек пострадал, 10 жильцов эвакуировали. Причиной возгорания стала перегрузка электросети.