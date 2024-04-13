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Глас народа

Пензячка: Дом на улице Фрунзе разваливается

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В субботу, 13 апреля, в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» обратилась жительница областного центра Анна Р. Она рассказала о плачевном состоянии дома № 37 на улице Фрунзе.

Пензячка: Дом на улице Фрунзе разваливается

«Дом построен в 1951 году, ему уже 73 года. Он признан аварийным еще 6 лет назад, в 2018-м. Обваливается стена, пошли трещины, видны внутренние перекрытия», - описала она ситуацию.

Пензячка: Дом на улице Фрунзе разваливается

В доказательство своих слов она прислала фото, на которых запечатлена ужасающая обстановка в двухэтажном здании: осыпавшаяся штукатурка, дыра в кирпичной стене, полуразвалившаяся дверь, разрушающийся фундамент.

Пензячка: Дом на улице Фрунзе разваливается

По словам Анны, управляющая компания много лет не проводит никаких работ, а в списках расселения на ближайшее будущее этого адреса нет.

Пензячка: Дом на улице Фрунзе разваливается

«В нашем районе сносят дома, состояние которых лучше этого, а с нашим переселением не спешат. Дом начал уже разваливаться в прямом смысле», - пожаловалась женщина.

26 марта частично обрушилась стена в доме № 23 на улице Ударной в Пензе. Повреждение затронуло участок от самого основания строения до крыши. Здание 1955 года постройки признано аварийным и частично расселено. Прокуратура Октябрьского района организовала проверку.

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