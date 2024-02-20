Облупившееся здание на Московской может ждать ремонта 18 лет

20.02.2024 | 13:13

Внешний вид дома № 78 на улице Московской, в самом центре Пензы, вызывает жалость и возмущение. Об этом написала на странице губернатора в соцсети «Вконтакте» горожанка Александра К.

«Можно же сделать красивую покраску фасада угловому дому, а он, бедный, весь облупленный стоит», - предложила она, назвав состояние строения ужасающим.

В доказательство своих слов женщина опубликовала снимок здания, где размещается кафе быстрого питания. Она обратила внимание на то, что оно находится напротив регионального правительства. По мнению горожанки, будет неплохим решением не только отремонтировать фасад, но и сделать красивую подсветку.

Ответ дали в городском управлении ЖКХ. В нем говорится, что дом включен в региональную программу капитального ремонта, причем приведение в порядок фасада запланировано на 2040-2042 годы.

Чтобы ремонт прошел раньше, нужно на собрании собственников принять соответствующее решение и направить протокол в Министерство ЖКХ и ГЗН Пензенской области.

«Если граждане хотят провести благоустроительные работы, установить архитектурную подсветку, то такие мероприятия возможны только путем принятия совместного решения собственников помещений в здании и определения объема и источников финансирования данных работ», - добавили в управлении.

На штукатурку, облетевшую со здания на Московской, в декабре 2023 года обратила внимание читательница сетевого издания «ПензаИнформ». По ее мнению, это произошло из-за некачественного ремонта. Горожанка призвала прохожих быть осторожными, чтобы им «не прилетело по голове».