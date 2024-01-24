Стало известно, как появляются баннеры на частных домах Пензы

24.01.2024 | 10:40

В Пензе собственников заброшенных зданий, чей вид портит внешний облик города, заставят привести их в надлежащий вид. Как продвигается работа в этом направлении, обсудили на совещании в мэрии, состоявшемся 23 января.

Районные администрации формируют реестр объектов недвижимости, находящихся в неудовлетворительном состоянии, выявляют их владельцев и уведомляют о необходимости устранить нарушения в течение месяца. Если здание не приводят в порядок, начинается претензионно-исковая работа.

В Железнодорожном районе результаты таковы: отремонтированы и покрашены фасады на ул. Долгова, 10, и Чехова, 38; дом на ул. Суворова, 74, частично закрыт баннером; на ул. Урицкого, 107, собственники установили баннер и покрасили крышу.

По сгоревшему дому на ул. Тухачевского, 2, идет суд, а собственников строений на ул. Перовской, 53; Транспортной, 35; Демьяна Бедного, 17; Старо-Черкасской, 48, ищут.

В Первомайском районе направлены претензии владельцам объектов на ул. Кривозерье, 89, Краснова, 17, и в 5-м проезде Терновского, 18. По строениям на ул. Калинина, 23 и 41Б, идет суд.

У домов на ул. Вадинской, 36; Вишневой, 8, 15, 32, 37, 36; Кривозерье, 80; Ростовской, 6, и Молокова, 27, через полицию выясняют места регистрации собственников, чтобы начать претензионную работу.

В Ленинском районе работа идет по объектам на ул. Свердлова, 5, 7; Гоголя, 10, 50; Ключевой/Шевченко, 33/40; Коммунистической, 6/8, 10; Космодемьянской, 24; Суворова, 173; Гражданской, 19.

В Октябрьском районе также направляют претензии пензенцам, чьи дома находятся в неудовлетворительном состоянии. «В 2023 году завершены мероприятия по претензионной работе к собственникам объектов индивидуального жилищного строительства на ул. Аустрина, 114, 122, 138; Овощной, 59, 61, 63; проспекте Победы, 48, 94, 106», - сообщили в мэрии.

Глава Пензы Александр Басенко объяснил, в чем заключается сложность процесса. «Основные трудности связаны с поиском владельцев объектов недвижимости, порой их несколько, и они не могут договориться между собой», - отметил он.