Остатки былой красоты: появились фотографии из кинотеатра «Родина»

09.08.2023 | 10:40

Здание бывшего кинотеатра «Родина», расположенное на пересечении улиц Карла Маркса и Московской вблизи Спасского кафедрального собора, давно стоит заброшенным. Многие пензенцы уже забыли, какое оно внутри, а многие там никогда и не были.

Пензенскому фотографу Ане Аристовой удалось побывать в бывшем кинотеатре и сделать несколько снимков, запечатлевших остатки былой красоты.

Кинотеатр «Родина» открыли в 1958 году. Там было два кинозала, буфет, в холле перед началом сеансов играл оркестр.

С развалом СССР не стало и «Родины». «В 1990‑х в здании открывались молодежный клуб, бары, точки общепита. Но весь этот бизнес оказался в таких стенах чужеродным. Владельцы «Родины» собирались открыть здесь торговый центр, а когда на Советской площади работал школьный базар, в здании складировали товар. Затем в бывший кинотеатр переехал ЧОП. Но уже в 2014 году частник выставил здание на продажу за 70 миллионов рублей. Через два года цена упала до 45», - писал Владимир Вержбовский в «МЛ».

Сейчас здание находится в собственности субъекта Пензенской области, учредитель объекта - региональное министерство культуры и туризма.

При предыдущем губернаторе Иване Белозерцеве строились планы по реконструкции здания и открытию в нем Дворца бракосочетания. В феврале 2021-го сообщалось, что уже выделено 15 млн рублей на проектно-сметную документацию, которую должны были подготовить в том же году. Уточнялось, что объект сложный, поэтому ПСД будет достаточно глубокая.

Обследование показало, что отдельные конструкции и элементы находятся в аварийном или ограниченно работоспособном состоянии, несущие и ограждающие конструкции, инженерные сети, а также архитектурно-планировочные решения не отвечают современным нормам и регламентам.

В итоге объект трогать не стали.

В 2023 году реконструкция здания бывшего кинотеатра «Родина» также не запланирована. «В перспективе рассматривается вопрос реализации инвестиционного проекта на данном объекте», - сообщил министр культуры и туризма Сергей Бычков.

Фото из группы «Заброшенные места г. Пензы и не только».