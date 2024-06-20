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Культура

Бывший кинотеатр «Родина» стал на шаг ближе к реставрации

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В Пензе собственнику здания бывшего кинотеатра «Родина», расположенного на ул. Карла Маркса, выдано задание на проектирование работ по сохранению объекта культурного наследия.

С таким документом он сможет приступить к разработке научно-проектной документации по комплексной реставрации и приспособлению здания к современному использованию, пояснили в региональном министерстве по охране памятников истории и культуры.

Бывший кинотеатр «Родина» был включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в 2024 году - по итогам проведения соответствующей историко-культурной экспертизы.

«Родина» была введена в эксплуатацию в 1958 году. Там было два кинозала, буфет, в холле перед началом сеансов играл оркестр. С развалом СССР кинотеатра не стало. В 90-е в здании размещались различные организации, а затем оно на много лет оказалось в запустении.

Одно время в нем планировалось открыть Дворец бракосочетания. Однако выяснилось, что ряд конструкций и элементов находятся в аварийном или ограниченно работоспособном состоянии, а архитектурно-планировочные решения не отвечают современным нормам и регламентам.

Здание находится в собственности Пензенской области.

Пензенскому фотографу Ане Аристовой удалось побывать в бывшем кинотеатре и сделать несколько снимков, запечатлевших остатки былой красоты.

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