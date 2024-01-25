Ахунские дачи признали объектами культурного наследия

25.01.2024 | 21:31

Ахунские дачи приказами областного министерства по охране памятников истории и культуры включены в единый государственный реестр объектов культурного наследия.

Речь идет о дачах приказчика Осетрова, купца Журавлева и купца Ашанина. Они расположены на улице Спартаковской в Пензе.

Обоснованность включения дач в реестр подтвердила государственная историко-культурная экспертиза.

«В конце XIX в. Ахуны (тогда они назывались Засурьем) активно застраивались дачами состоятельных горожан: купцов, фабрикантов, лесопромышленников, духовенства и чиновников. Многие из них выполнены в стиле русского классицизма, с мезонинами, башенками и характерными для архитектуры XVIII в. нишами над окнами.

Внесенные в реестр дачи представляют архитектурный ансамбль русского классицизма, привлекающий внимание вычурностью узоров. Это памятники деревянного зодчества», - сообщили в министерстве.

Ранее в реестр объектов культурного наследия внесли дом № 77 на улице Красной, ротонду на Соборной площади и возвышенную террасу на пересечении улиц Карла Маркса и Московской.