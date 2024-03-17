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Культура

Состояние кинотеатра «Родина» признают неудовлетворительным

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В Пензе состояние здания бывшего кинотеатра «Родина», находящегося на пересечении улиц Московской и Карла Маркса, собираются признать неудовлетворительным.

Соответствующий приказ регионального министерства по охране памятников истории и культуры проходит антикоррупционную экспертизу.

Ранее здание «Родины» включили в единый государственный реестр в качестве объекта культурного наследия регионального значения. Приказ, утверждающий охранное обязательство собственника (им является Пензенская область), также проходит антикоррупционную экспертизу.

Согласно охранному обязательству, собственник должен проводить консервацию, ремонт, реставрацию объекта культурного наследия или приспособить его для современного использования.

Сносить или же как-то изменять в объемах здание запрещено.

Кинотеатр «Родина» был введен в эксплуатацию в 1958 году. Там было два кинозала, буфет, в холле перед началом сеансов играл оркестр. С развалом СССР кинотеатра не стало. В 90-е в здании размещались различные организации, а затем оно на много лет оказалось в запустении.

Одно время в нем планировалось открыть Дворец бракосочетания, на эти цели даже выделялись средства. Однако выяснилось, что ряд конструкций и элементов находятся в аварийном или ограниченно работоспособном состоянии, а архитектурно-планировочные решения не отвечают современным нормам и регламентам.

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