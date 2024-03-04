В УЖКХ рассказали, когда изменят режим светофора на Володарского

04.03.2024 | 15:30

Пензенские водители спорят по поводу светофора на пересечении улиц Володарского и Кураева, который сейчас работает в режиме желтого мигания.

Одни считают, что автоматический регулировщик там вообще не нужен, другие ждут, когда объект наконец будет функционировать в стандартном формате.

Светофор установили прошлой осенью, он заработал 19 октября 2023 года, разрешив автомобилистам двигаться по Кураева в прямом направлении (к Кирова). Улица Володарского тогда сразу встала в пробке. До этого движение по Кураева в сторону Московской было запрещено.

В январе 2024-го из-за сложных погодных условий регулировщик настроили на желтый сигнал, а правила проезда перекрестка сделали прежними. Из-за частых изменений схемы движения водители сталкивались с трудностями. Вернуть трехцветную сигнализацию коммунальщики пообещали к концу зимнего периода.

«Два месяца как отключили, снегопады давно прошли, дороги открылись, пора бы уже...»; «Этот светофор вообще не нужен!» - такими противоположными мнениями горожане поделились в Сети 3 марта.

В управлении ЖКХ отреагировали на замечания пензенцев и уточнили, что настроить светофор на стандартный режим работы планируется в конце марта.