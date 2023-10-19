В центре Пензы заработали новые светофоры

19.10.2023 | 14:43

В четверг, 19 октября, в центре Пензы включили новые светофоры - на пересечении улицы Кураева с Московской и Володарского. Последняя сразу встала в пробке, а пензенцы, идущие по Московской, переходят дорогу на красный.

На перекрестке улиц Володарского и Кураева устанавливать светофоры начали 25 сентября. По Кураева на этом участке теперь можно ездить по прямой (раньше можно было только поворачивать направо).

Для пешеходов зеленый сигнал горит одновременно с разных сторон 17 секунд, красный - 65. Тем не менее на улице Володарского от Советской образовалась пробка.

Светофор на пересечении улиц Московской и Кураева устанавливали с 18 сентября. Зеленый для пешеходов зажигается на 19 секунд, красный горит 55.

Пензенцы пока не готовы стоять в ожидании почти минуту и идут на запрещающий сигнал.