Стоимость проезда в Пензе оказалась одной из самых низких в РФ

03.03.2024 | 14:30

Пенза попала в топ-5 городов с самым дешевым общественным транспортом. Стоимость проезда в областном центре 20-32 рубля.

В топе, который составили эксперты «Сравни.ру», на первом месте - Анадырь, там проезд бесплатный для всех. Далее идет Элиста - 17 рублей. Третья строчка - Пенза, где на некоторых маршрутах цена билета 20 рублей.

На четвертом месте - Черкесск и Горно-Алтайск (22 рубля), на пятом - Махачкала, Владикавказ, Белгород, Калуга, Салехард (25 рублей).

Самый дорогой общественный транспорт в Магадане (75-80 рублей в зависимости от маршрута), а также Москве и Санкт-Петербурге (65 рублей).

В последний раз стоимость проезда в Пензе повышали в ноябре 2020 года: в автобусах - с 23 до 27 рублей, в маршрутках - с 27 до 32. Троллейбусов изменение тогда не коснулось, там плата за билет осталась прежней - 20 рублей.

Летом 2023 года горожане интересовались, поднимут ли зимой цены на билеты.

«В настоящее время в области действуют два вида тарифов: регулируемый и нерегулируемый. По регулируемому тарифу перевозки осуществляются на автобусах большой вместимости и троллейбусах. Изменения предельной величины регулируемого тарифа в ближайшее время не планируются», - сообщил тогда представитель областного министерства ЖКХ и ГЗН.