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Общество

Скорой помощи хотят разрешить сносить шлагбаумы во дворах

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Бригадам скорой помощи, а также водителям других спецавтомобилей хотят дать право сносить шлагбаумы, установленные во дворах.

Эту тему обсудили на круглом столе, который организовала Пензенская областная станция скорой медицинской помощи.

Сносить шлагбаумы предполагают разрешить лишь в случае экстренных вызовов. Об этом думают в региональной Госавтоинспекции.

«Пока вопрос на стадии проработки», - отметили в пресс-службе минздрава области.

На встрече также затронули вопрос безопасности бригад скорой помощи на дорогах при пересечении перекрестков и железнодорожных путей.

Водителей призвали не забывать включать спецсигналы и проблесковые маячки при приближении к пересечению улиц и обязательно убедиться в том, что остальные участники движения пропускают спецавтомобиль, правильно понимают его маневр.

«Согласно правилам ПДД, машина скорой медицинской помощи с включенными проблесковым маячком и спецсигналом обладает преимуществом перед другими участниками дорожного движения. При приближении транспортного средства с одновременно включенными проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом водители обязаны уступить дорогу для обеспечения беспрепятственного проезда указанного транспортного средства», - напомнил заместитель начальника УГИБДД России по области Сергей Агеев.

За последние два месяца в Пензе случилось 3 ДТП с участием скорой. 11 января на улице Окружной спецмашина с сиреной въехала в легковушку, остановившуюся перед нерегулируемым пешеходным переходом.

17 февраля на улице Бекешской на ледяной дороге неуправляемый бульдозер снес карету скорой помощи. 27 февраля авария с участием легковой машины и скорой случилась на пересечении улиц Суворова и Кулакова.

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