Сетевое издание|18+|Четверг|11 янв 2024|20:36
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-4oC
-2oC
Погода | Сегодня | Снег |
-19oC
-18oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

В Пензе скорая помощь с сиреной въехала в легковой автомобиль

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В четверг, 11 декабря, в районе спортивно-зрелищного комплекса «Дизель-Арена» на улице Окружной в Пензе случилась авария с участием кареты скорой помощи.

Момент ДТП, запечатленный на видео, выложил в Сеть владелец авторегистратора. На кадрах видно, что к нерегулируемому переходу подходит человек и ждет возможности пересечь проезжую часть. К переходу приближаются по двум полосам легковые машины. За ними на большой скорости идет скорая помощь с включенной сиреной.

Услышав характерные звуки, оповещающие о приближении спецтранспорта, пешеход на несколько шагов отходит от дорожного полотна. Перед переходом тормозит один из автомобилей, и скорая помощь въезжает ему в бампер.

Авария вызвала бурное обсуждение в Сети.

«Реанимация с больным на капельнице, мигалка, сирена!», «Не смотрит народ в зеркала и не видит, что сзади», - написали комментаторы.

«Скорая ехала по второму ряду, обгоняла трактор, и «Гранте» нужно было срулить и пропустить скорую. Видя, что тот не перестраивается, скорая затормозила и нырнула в первый ряд», - высказал один из них свое видение ситуации

«Вот тут стоит пример умного пешехода, переживающего за свою жизнь. Браво, товарищ!» - одобрил еще один участник обсуждения поведение человека на краю дороги.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — видео «Сова Пенза авто»
0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте