В Пензе скорая помощь с сиреной въехала в легковой автомобиль

11.01.2024 | 14:31

В четверг, 11 декабря, в районе спортивно-зрелищного комплекса «Дизель-Арена» на улице Окружной в Пензе случилась авария с участием кареты скорой помощи.

Момент ДТП, запечатленный на видео, выложил в Сеть владелец авторегистратора. На кадрах видно, что к нерегулируемому переходу подходит человек и ждет возможности пересечь проезжую часть. К переходу приближаются по двум полосам легковые машины. За ними на большой скорости идет скорая помощь с включенной сиреной.

Услышав характерные звуки, оповещающие о приближении спецтранспорта, пешеход на несколько шагов отходит от дорожного полотна. Перед переходом тормозит один из автомобилей, и скорая помощь въезжает ему в бампер.

Авария вызвала бурное обсуждение в Сети.

«Реанимация с больным на капельнице, мигалка, сирена!», «Не смотрит народ в зеркала и не видит, что сзади», - написали комментаторы.

«Скорая ехала по второму ряду, обгоняла трактор, и «Гранте» нужно было срулить и пропустить скорую. Видя, что тот не перестраивается, скорая затормозила и нырнула в первый ряд», - высказал один из них свое видение ситуации

«Вот тут стоит пример умного пешехода, переживающего за свою жизнь. Браво, товарищ!» - одобрил еще один участник обсуждения поведение человека на краю дороги.