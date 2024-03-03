Названа дата, до которой намерены пустить большие автобусы в Ахуны

03.03.2024 | 12:37

Студенты и обычные жители Пензы с нетерпением ждут дня, когда улучшится транспортное сообщение с Ахунами. Пока жалобы на то, что трудно уехать в микрорайон и из него, не иссякают.

«99-й маршрут ждать можно часами и не дождаться. В Ахуны и из Ахун уехать общественным транспортом практически невозможно», - написала в телеграм-канале главы Пензы Александра Басенко подписчица Александра К.

На обращение ответил представитель регионального министерства цифрового развития, транспорта и связи. Он сообщил, что на маршруте № 99 задействованы все имеющиеся у перевозчика машины. Компании поручили усилить контроль за работой водителей и соблюдением интервалов движения.

Также студенты и местные жители могут пользоваться маршрутками № 93.

«В целях улучшения транспортного обслуживания жителей на маршруте № 93 планируется задействовать автобусы большого класса с режимом работы до 22:00, а также продление схемы движения маршрута до мкр-на Засурье. Перевод маршрутов на обслуживание автобусами большого класса предполагает также их работу в рамках регулируемого тарифа и заключение государственного контракта с перевозчиком при доведении лимитов бюджетных ассигнований. Планируемый срок реализации - до 1 сентября 2024 года», - пояснили Александре.

Пензенцы жалуются на транспортное обеспечение микрорайона Ахуны уже не первый год, однако проблема так и остается нерешенной. Особенно острая она для студентов.

В сентябре 2023 года ректор вуза, который находится в Ахунах, направил письмо на имя министра цифрового развития, транспорта и связи региона Сергея Балакина. В тексте отмечается, что в учебном заведении учатся более 3 000 студентов-очников, многим приходится добираться издалека.

«Просим вас рассмотреть возможность обеспечения транспортом, а именно автобусами большой вместимости, студентов университета для своевременного прибытия на занятия из микрорайонов Арбеково, Шуист, Город Спутник, Терновка», - обратился ректор к министру.