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Общество

В Пензе ректор вуза попросил решить проблему 3 000 своих студентов

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Пензенцы жалуются на транспортное обеспечение микрорайона Ахуны уже не первый год, однако проблема так и остается нерешенной. В увеличении количества машин на маршрутах заинтересованы в основном студенты аграрного университета.

К их просьбам присоединился ректор ПГАУ Олег Кухарев. В среду, 20 сентября, он опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» фото письма на имя министра цифрового развития, транспорта и связи региона Сергея Балакина.

В документе отмечается, что в вузе учатся более 3 000 студентов-очников, многим приходится добираться в Ахуны издалека.

«Просим вас рассмотреть возможность обеспечения транспортом, а именно автобусами большой вместимости, студентов университета для своевременного прибытия на занятия из микрорайонов Арбеково, Шуист, Город Спутник, Терновка», - обратился Кухарев к министру.

Также в письме отмечается, что занятия в вузе начинаются в 8:00, а заканчиваются в 13:00 и в 15:45.

Маршрутки № 93 и 99 не справляются с большим потоком юношей и девушек, отправляющихся на учебу и возвращающихся с нее.

Ранее сообщалось, что в Ахуны планируют пустить большие автобусы. Однако это случится уже после создания новой маршрутной сети.

«В новой маршрутной сети оптимизация транспортного обслуживания микрорайона планируется за счет обслуживания маршрута № 93 автобусами большого класса и изменения схемы движения путем продления до микрорайона Засурье», - пояснили в региональном правительстве.

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