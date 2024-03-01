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Общество

В Пензе написать Тотальный диктант можно будет на 4 площадках

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Жители Пензенской области в 10-й раз смогут принять участие в акции «Тотальный диктант». Он состоится 20 апреля в 14:00.

В Пензе будут работать несколько площадок: в Пензенском государственном университете, областной библиотеке им. М. Ю. Лермонтова, городской библиотеке № 2 им. М. Е. Салтыкова-Щедрина и в артиллерийском институте.

Впервые диктант проведут в школе им. Л. Б. Ермина в Спутнике. Кроме того, площадки организуют во всех районах области.

«Для участия в очном тестировании необходимо зарегистрироваться на сайте мероприятия. Сделать это можно с 10 апреля. Также диктант будет проходить онлайн», - сообщается в телеграм-канале областного правительства.

Для желающих вспомнить правила орфографии и пунктуации в Пензе традиционно будет работать «Школа русского языка» с бесплатными занятиями раз в неделю.

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