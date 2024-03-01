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Общество

В Пензе могут демонтировать непринятые дороги и детские площадки

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В Пензе могут демонтировать установленные сравнительно недавно детские площадки. Ситуацию обсудили на сессии гордумы, состоявшейся в пятницу, 1 марта.

Тему поднял депутат Олег Шаляпин. «Вопрос по детским площадкам, которые не приняла администрация. Я понимаю: сейчас идут судебные тяжбы. А какова судьба-то дальнейшая этих детских площадок? Подрядчики должны должны будут их выкопать, срезать?» - поинтересовался он у и. о. начальника Управления ЖКХ г. Пензы Михаила Парастаева.

«Да, по решению суда. Но еще окончательное решение не принято», - сообщил тот. Подрядная организация подала кассационную жалобу.

Олег Шаляпин уточнил, что пытается понять, как это будет выглядеть. «Они уже стоят в округах, эти площадки, дети на них играют. Будет принято решение демонтировать их - приедет подрядчик и будет их спиливать на глазах у детей, правильно? Или как?» - снова спросил он и получил от начальника УЖКХ утвердительный ответ.

Председатель гордумы попросил дождаться решения суда и только потом думать, как его реализовать. Не обязательно оно будет принято в пользу администрации, отметил Владимир Мутовкин. «Давайте не предвосхищать события. Вопрос действительно сложный, если их придется демонтировать», - подтвердил он.

Оказалось, что подобная ситуация складывается и с асфальтом, уложенным в 2022 году. Об этом сообщил депутат Сергей Лукичев. «Неужели подъедут и снимать будут? Будут умышленно ломать дорогу, что ли?» - удивился он.

Михаил Парастаев пояснил, что в этом случае тоже нужно дождаться решения суда. «Когда будет окончательное решение, тогда уже будет видно. Пока таких ситуаций не было, это у нас первая ситуация», - добавил он.

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