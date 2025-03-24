В Пензенской области установят еще 6 площадок для сдачи комплекса ГТО

24.03.2025 | 12:20

В 2025 году в Пензенской области установят еще 6 площадок для сдачи комплекса «Готов к труду и обороне» и «умную площадку» в Сердобске, сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Условия для сдачи комплекса ГТО появятся в селах Сосновка Бековского района и Индерка Сосновоборского района, райцентрах Колышлей, Башмаково, Каменка и Белинский.

«Наша основная задача - создать необходимые условия для того, чтобы здоровый образ жизни стал выбором каждого жителя», - подчеркнул он.

Олег Мельниченко написал на своих страницах в соцсетях, что в регионе систематически занимаются физкультурой и спортом 660 тысяч человек. Возможности для этого есть: спортобъектами обеспечены все районы области. Функционируют почти 900 ФОКов, 73 бассейна и 31 площадка ГТО.

Так, в июне 2024 года на улице Стрельбищенской в Пензе открыли физкультурно-оздоровительный комплекс «Локомотив». Его строительство было поддержано Президентом РФ Владимиром Путиным в рамках нацпроекта «Демография».

«Круглогодичную базу для занятий игровыми видами спорта получили более 700 детей. Также на площадках комплекса занимаются порядка 400 взрослых - спортивные команды предприятий и учебных заведений. Моим отдельным поручением было обеспечить доступ для занятий жителям микрорайона», - уточнил губернатор.