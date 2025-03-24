Сетевое издание|18+|Понедельник|24 мар 2025|12:41
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+6oC
+7oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+7oC
+8oC
Завтра | Облачно |
 

Спорт

В Пензенской области установят еще 6 площадок для сдачи комплекса ГТО

Печать
Telegram

В 2025 году в Пензенской области установят еще 6 площадок для сдачи комплекса «Готов к труду и обороне» и «умную площадку» в Сердобске, сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Условия для сдачи комплекса ГТО появятся в селах Сосновка Бековского района и Индерка Сосновоборского района, райцентрах Колышлей, Башмаково, Каменка и Белинский.

«Наша основная задача - создать необходимые условия для того, чтобы здоровый образ жизни стал выбором каждого жителя», - подчеркнул он.

Олег Мельниченко написал на своих страницах в соцсетях, что в регионе систематически занимаются физкультурой и спортом 660 тысяч человек. Возможности для этого есть: спортобъектами обеспечены все районы области. Функционируют почти 900 ФОКов, 73 бассейна и 31 площадка ГТО.

Так, в июне 2024 года на улице Стрельбищенской в Пензе открыли физкультурно-оздоровительный комплекс «Локомотив». Его строительство было поддержано Президентом РФ Владимиром Путиным в рамках нацпроекта «Демография».

«Круглогодичную базу для занятий игровыми видами спорта получили более 700 детей. Также на площадках комплекса занимаются порядка 400 взрослых - спортивные команды предприятий и учебных заведений. Моим отдельным поручением было обеспечить доступ для занятий жителям микрорайона», - уточнил губернатор.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото pxhere.com
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте