В Пензе мужчина предложил девочкам посмотреть на половой орган

20.05.2025 | 19:39

Жителей Западной Поляны взбудоражила информация о мужчине, который предлагает несовершеннолетним девочкам уделить внимание его половому органу.

«Извращенец попросил, чтобы мы посмотрели, как он ***. Улица Попова, 20а, детская площадка», - рассказала юная горожанка в Сети, уточнив, что это было 10 мая.

На сделанной девочками записи слышно, как мужчина предлагает 1 000 рублей в качестве платы и заверяет, что никто об этом не узнает.

Получив отказ, он извиняется и уходит.

«Это ужасно... Они даже несовершеннолетние», «Хоть на улицу не ходи», «На Западной часто такие встречаются», «Детей страшно одних отпускать гулять», - отреагировали пользователи, обсуждая ситуацию.

В региональном УМВД России сетевому изданию «ПензаИнформ» сообщили, что сотрудники полиции уже проводят проверку.

Источник видео - vk.com/penzanovosti.