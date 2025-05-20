В Пензе мужчина предложил девочкам посмотреть на половой орган

Жителей Западной Поляны взбудоражила информация о мужчине, который предлагает несовершеннолетним девочкам уделить внимание его половому органу.
«Извращенец попросил, чтобы мы посмотрели, как он ***. Улица Попова, 20а, детская площадка», - рассказала юная горожанка в Сети, уточнив, что это было 10 мая.
На сделанной девочками записи слышно, как мужчина предлагает 1 000 рублей в качестве платы и заверяет, что никто об этом не узнает.
Получив отказ, он извиняется и уходит.
«Это ужасно... Они даже несовершеннолетние», «Хоть на улицу не ходи», «На Западной часто такие встречаются», «Детей страшно одних отпускать гулять», - отреагировали пользователи, обсуждая ситуацию.
В региональном УМВД России сетевому изданию «ПензаИнформ» сообщили, что сотрудники полиции уже проводят проверку.
Источник видео - vk.com/penzanovosti.
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