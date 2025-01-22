В Пензе снова начали заливать хоккейные площадки

22.01.2025 | 19:26

В Пензе установилась морозная погода, и коммунальщики начали восстанавливать ледовое покрытие на хоккейных площадках, чтобы дети вновь могли кататься на коньках или играть в хоккей.

Площадки на Бийской, 11а, и Тепличной, 18, уже готовы.

«В настоящее время проводится повторная заливка объектов на улицах Егорова, 20; Пограничной, 27; Жемчужной, 30; Ладожской, 131; Ворошилова, 9; Измайлова, 72; Новоселов; в парке «Комсомольский», на территории школ № 30, 62, 66, на стадионе «Спартак», - сообщили в администрации Пензы в среду, 22 января.

Запланировано восстановление покрытия и на других площадках.

Этой зимой в Пензе заливку хоккейных коробок начали во второй половине декабря, однако оттепели и дожди не позволяли ими пользоваться.