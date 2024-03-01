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Общество

Названа еще одна льготная категория посетителей Пензенского зоопарка

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Лица, сопровождающие маломобильных инвалидов, могут посещать Пензенский зоопарк бесплатно.

Об этом в пятницу, 1 марта, рассказала на сессии городской думы начальник управления культуры Вера Фейгина.

«Мы обсудили это с финансовым управлением. На сегодня зоопарком принят внутренний документ о том, что сопровождающий пройдет бесплатно», - доложила она.

По словам Веры Фейгиной, регламент был разработан в связи с жалобами на необходимость приобретать билеты лицам, помогающим инвалидам, чтобы выполнять свои обязанности.

Она добавила, что в 2024 году сохранятся льготы по бесплатному посещению зоопарка и пользованию муниципальными аттракционами в ЦПКиО имени В. Г. Белинского для участников специальной военной операции и членов их семей.

Безвозмездно посещать зоопарк имеют право также участники Великой Отечественной войны, военнослужащие-срочники, люди старше 70 лет, инвалиды I и II группы, дети до 3 лет, дети-инвалиды.

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