Российским инвалидам дадут персональных помощников

14.07.2024 | 13:30

Совершеннолетние россияне, имеющие инвалидность, могут получить новую социальную услугу - сопровождаемое проживание. Она для тех, кто не в состоянии позаботиться о себе.

Соответствующее постановление кабмина вступило в силу в воскресенье, 14 июля.

«Персональные помощники решают не только бытовые вопросы - стирка, уборка, готовка, но и помогают в профессиональной деятельности, например получить образование, пройти переквалификацию, найти работу, адаптироваться на новом месте», - рассказала «Парламентская газета».

Чтобы получить услугу, инвалиду или его представителю нужно подать заявление в орган соцзащиты. Сделать это можно лично, посетив организацию, либо онлайн. Ответ должен прийти в течение 10 дней.

«Практика сопровождаемого проживания уже есть в 84 регионах, отметили в кабмине. Подписанное постановление позволит сформировать единые подходы к организации предоставления таких услуг», - пишет «Парламентская газета».