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Общество

В Пензе участникам спецоперации предоставят бесплатные развлечения

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В Пензе участникам специальной военной операции и членам их семей предоставят дополнительные меры социальной поддержки. Им официально разрешат бесплатно посещать зоопарк и кататься на муниципальных аттракционах Центрального парка культуры и отдыха имени В. Г. Белинского.

Соответствующую инициативу озвучила на заседании гордумы в среду, 18 октября, начальник управления культуры Вера Фейгина.

Под членами семьи подразумеваются супруга (или супруг) и несовершеннолетние дети, а под участниками СВО - мобилизованные, контрактники, добровольцы из подразделений БАРС и военнослужащие, в том числе завершившие участие в СВО.

Мера поддержки будет действовать с 1 октября 2023 года до окончания спецоперации. В случае гибели бойца его семья сможет пользоваться льготой также до конца СВО.

Вера Фейгина пояснила, что участники СВО и члены их семей посещают культурные учреждения бесплатно и сейчас, но это превышение полномочий, управлению нужен документ в качестве подкрепления.

Она уточнила, что за период с 9 августа было бесплатно выдано более 4 000 билетов на общую сумму 397 575 рублей.

«Мы такие талончики подготовили, чтобы все-таки видеть, какой спрос», - добавила Фейгина.

Один из депутатов поинтересовался, действительно ли отменят льготу после окончания СВО. Вера Фейгина не смогла ответить на этот вопрос. Другой депутат предположил, что, возможно, меры поддержки, наоборот, расширят.

Народные избранники проголосовали за введение льготы, однако окончательное решение будет принято только на ближайшей сессии.

В августе одного из пензенцев, который пришел в ЦПКиО с ребенком, возмутила мера поддержки семей бойцов.

«Пришли с ребенком в парк, предъявили абонемент (на бесплатное посещение государственных и муниципальных учреждений культуры, спорта и образования. - Прим. ред.), на что нам ответили, что данный купон действует каждую третью среду месяца. Серьезно? Пока верные сыны нашей великой Родины доблестно и достойно защищают честь и достоинство России, их семьям предоставляется возможность посетить бесплатно парк аттракционов каждую третью среду месяца», - с горечью написал автор.

Пензяк уточнил, что родственники ребенка работают и не имеют возможности взять отгул в третью среду месяца, чтобы воспользоваться абонементом. Он назвал такую меру соцподдержки «кривой» и принятой «для галочки».

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