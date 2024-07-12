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Общество

Губернатор поддержал выделение денег на питание детей участников СВО

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Дети военнослужащих, которые учатся в 1-11-х классах федеральных государственных образовательных организаций, расположенных в Пензенской области, будут получать денежную компенсацию на питание. Такое решение приняли на сессии 12 июля депутаты Законодательного собрания.

Министр образования Алексей Комаров сообщил, что сейчас региональным законодательством для детей граждан РФ, принимающих или принимавших участие в специальной военной операции, предусмотрена мера социальной поддержки в виде бесплатного двухразового питания, если они обучаются в 1-11-х классах государственных и муниципальных школ.

Однако на территории области есть образовательная организация федерального подчинения - школа имени A. H. Радищева в Кузнецке-12. Сейчас там учатся трое детей, которые имеют право на льготу.

«Предлагается предусмотреть меру социальной поддержки в виде денежной компенсации на питание детей военнослужащих, обучающихся в 1-11-х классах в федеральных государственных образовательных организациях, расположенных на территории Пензенской области. На реализацию данного проекта закона в 2024 году не потребуются дополнительные средства из бюджета. Предварительная потребность в 2025-2026 годах составляет по 111 500 рублей ежегодно», - уточнил Алексей Комаров.

Губернатор Олег Мельниченко отметил, что эту инициативу важно поддержать.

«Во всех государственных и муниципальных учебных заведениях мы эту меру поддержки ввели, а в федеральных она не действует. Но школа находится в нашем регионе, поэтому я думаю, что надо принимать решение и выделять соответствующие средства, чтобы там тоже меры поддержки детей участников спецоперации осуществлялись в полной мере, несмотря на то что школа находится в федеральном подчинении. Давайте поддержим, чтобы все члены семей участников СВО находились в равных условиях», - предложил он.

Депутат проголосовали за принятие решения единогласно.

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