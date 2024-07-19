В Пензенской области создадут выездную службу для детей-инвалидов

19.07.2024 | 21:17

Областной социально-реабилитационный центр выиграл грант на сумму более 2,2 млн рублей. Конкурс инновационных социальных проектов провел Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

«На деньги гранта будет создана система ранней помощи детям от рождения до 3 лет с ограниченными возможностями здоровья, проживающим в удаленных местностях», - сообщили в пресс-службе Министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области.

Планируется создать 2 выездные службы - для реабилитационной помощи и коррекционно-развивающих занятий с детьми и их родителями на дому. Они будут организованы на базе отделения ОСРЦ в Пензе и Дома ребенка в Кузнецке.

«Служба «Домашний консультант» позволит семьям сэкономить время и получить услуги ранней помощи в домашних условиях», - считает директор ОСРЦ для детей и молодых инвалидов Елена Воронкова.

Кроме того, откроются пункт проката реабилитационного оборудования с бесплатной доставкой на дом и онлайн-школа, где родители детей-инвалидов смогут получить актуальную информацию о развитии, реабилитации и воспитании своего ребенка.