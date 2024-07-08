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Общество

8 июля многодетные смогут бесплатно посещать культурные мероприятия

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Президент РФ Владимир Путин одобрил идею создать праздник для многодетных семей и разрешить им бесплатно посещать культурные и развлекательные мероприятия в День семьи, любви и верности (8 июля).

Такое предложение прозвучало на встрече главы государства с победителями конкурса «Это у нас семейное». Одна из участниц пояснила, что для многодетных семей совместные походы всегда затратны.

«Я с вами согласен. Это, казалось бы, мелочь такая, но она может иметь значение для многодетных семей», - обозначил свою позицию Владимир Путин.

По его словам, такая возможность мобилизует не только государство и местные органы власти, но и сами семьи.

«Семья будет этого ждать, дети будут ждать, потому что [обычно] ведь все заняты, все работают, а так, если заранее [конкретный день известен], можно будет всем подготовиться», - цитирует ТАСС президента.

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