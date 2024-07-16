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Общество

Назван срок выдачи удостоверений многодетным семьям

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Удостоверения многодетным семьям начнут выдавать в ближайшее время. Об этом сообщил директор департамента демографической и семейной политики Минтруда РФ Андрей Галкин.

«Регионы активно над этим работают уже сейчас», - цитирует его «Парламентская газета».

По словам Галкина, сейчас министерство проводит мониторинг этой работы во всех субъектах РФ, до них довели всю необходимую информацию.

Ранее Правительство России утвердило форму удостоверения многодетной семьи и описание его бланка. Речь идет о документе, подтверждающем статус такой семьи по всей стране. Его будут оформлять в бумажном, а в дальнейшем - в электронном виде.

Вопрос получения удостоверений волнует многих жителей Пензенской области. Этот документ закрепляет статус многодетной семьи и вводит единые для всей страны социальные гарантии для такой категории граждан.

Имея его, семьи смогут бесплатно посещать музеи, парки, выставки по всей стране. Родителям положены бесплатное профессиональное обучение или дополнительное профобразование, поддержка при трудоустройстве, дополнительный вычет по налогу на имущество и земельному налогу, досрочная пенсия и ряд других льгот.

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