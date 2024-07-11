Сетевое издание|18+|Четверг|11 июл 2024|19:50
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+21oC
+22oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+24oC
+25oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Пострадавшим на производстве пензенцам подарили автомобили

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Жителям Пензенской области, пострадавшим в результате ЧП на производстве, вручили ключи от автомобилей. Мероприятие состоялось в четверг, 11 июля.

Всего пензенцам передали 9 легковых автомобилей с адаптированными органами управления с механической трансмиссией.

«Все пострадавшие обеспечиваются повторно, кому-то уже и 3-й, и 4-й раз. Надеюсь, что эти машины помогут им не снижать ритм жизни, чтобы успевать и на работу ездить, и повседневными делами заниматься, и делать что-то для души», - отметил управляющий отделением СФР по Пензенской области Михаил Буданов.

Пострадавшим на производстве пензенцам подарили автомобили

Пострадавших на производстве людей обеспечивают транспортными средствами не чаще 1 раза в 7 лет. Основанием является решение бюро медико-социальной экспертизы о наличии соответствующих медицинских показаний.

Отделение Социального фонда России по Пензенской области возмещает гражданам расходы на горюче-смазочные материалы и капитальный ремонт транспортного средства.

«Оплата расходов на ГСМ осуществляется путем выплаты ежегодно равными частями ежеквартально денежной компенсации в размере 835 руб. Оплата расходов на капитальный ремонт ТС производится 1 раз в течение установленного срока эксплуатации, исчисляемого со дня его получения (не менее 7 лет). При этом расходы на ремонт возмещаются по фактической стоимости, но не более 30% стоимости автомобиля», - пояснили в региональном отделении СФР.

Чтобы получить машину, пензенцам, травмированным на производстве и страдающим профессиональным заболеванием, нужно обратиться в отделение фонда с заявлением.

Всего за последние 7 лет в регионе выдали ключи от 64 автомобилей различной модификации.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото пензенского отделения СФР
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте