Пострадавшим на производстве пензенцам подарили автомобили

11.07.2024 | 18:49

Жителям Пензенской области, пострадавшим в результате ЧП на производстве, вручили ключи от автомобилей. Мероприятие состоялось в четверг, 11 июля.

Всего пензенцам передали 9 легковых автомобилей с адаптированными органами управления с механической трансмиссией.

«Все пострадавшие обеспечиваются повторно, кому-то уже и 3-й, и 4-й раз. Надеюсь, что эти машины помогут им не снижать ритм жизни, чтобы успевать и на работу ездить, и повседневными делами заниматься, и делать что-то для души», - отметил управляющий отделением СФР по Пензенской области Михаил Буданов.

Пострадавших на производстве людей обеспечивают транспортными средствами не чаще 1 раза в 7 лет. Основанием является решение бюро медико-социальной экспертизы о наличии соответствующих медицинских показаний.

Отделение Социального фонда России по Пензенской области возмещает гражданам расходы на горюче-смазочные материалы и капитальный ремонт транспортного средства.

«Оплата расходов на ГСМ осуществляется путем выплаты ежегодно равными частями ежеквартально денежной компенсации в размере 835 руб. Оплата расходов на капитальный ремонт ТС производится 1 раз в течение установленного срока эксплуатации, исчисляемого со дня его получения (не менее 7 лет). При этом расходы на ремонт возмещаются по фактической стоимости, но не более 30% стоимости автомобиля», - пояснили в региональном отделении СФР.

Чтобы получить машину, пензенцам, травмированным на производстве и страдающим профессиональным заболеванием, нужно обратиться в отделение фонда с заявлением.

Всего за последние 7 лет в регионе выдали ключи от 64 автомобилей различной модификации.