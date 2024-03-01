Депутат предложил отправлять изъятое в Пензе оружие в зону СВО

01.03.2024 | 11:19

В пятницу, 1 марта, депутат Алексей Иванов на сессии Пензенской городской думы предложил рассмотреть возможность передачи изъятого у нарушителей оружия в зону проведения специальной военной операции, то есть в подразделения Министерства обороны РФ.

«Оно крайне востребовано, оно показало себя очень эффективным в борьбе с дронами, особенно обычное охотничье. Я говорю сейчас не про нарезное, а именно про гладкоствольное. Оно спасает жизни наших бойцов. Два года прошло - никто как-то этот вопрос не затронул. Если этот вопрос можно сдвинуть с места, было бы очень хорошо», - высказал он свое мнение.

Начальник УМВД РФ по г. Пензе Владимир Лысов пояснил, что в работе по изъятию оружия задействованы сразу несколько ведомств, в частности Росгвардия, поэтому решить такую задачу можно только сообща.

«Мы направим информацию», - пообещал он.

Начало специальной военной операции в Донбассе и на Украине было объявлено Президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022-го. С событиями первого года СВО, значимыми для Пензенской области, можно ознакомиться здесь, второго года - тут.