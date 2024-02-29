Пензенцам не стоит дарить на 8 Марта дамам-коллегам косметику и одежду

29.02.2024 | 08:14

Эксперт по практическому этикету и деловым коммуникациям Татьяна Баранова рекомендует при выборе подарка к 8 Марта ориентироваться на два фактора. Первый - сложившиеся в паре отношения, второй - материальное положение мужчины.

«Если девушка всегда заказывает дорогие подарки своему партнеру, а он их с радостью ей преподносит, значит, все хорошо, - это нормальная модель поведения. К тому же важно адекватно оценивать возможности мужчины: он в состоянии приобрести то, о чем его просит дама, или это за пределами его финансовых возможностей?» - пояснила в интервью «Радио 1» Татьяна Баранова.

Она отметила, что мужчина может не понять намеков или неверно истолковать запрос дамы. Если есть такие опасения, то ей лучше проявить скромность.

По словам Татьяны Барановой, работающим женщинам будет приятно получить от коллег-мужчин цветы. Они могут как прилагаться к основному презенту, так и быть самостоятельным подарком, особенно если это комнатные растения или флористические композиции.

Специалист по этикету напомнила, что сотрудницам не принято дарить косметику, парфюмерию, одежду и другие личные вещи.

В качестве подарков в трудовом коллективе она рекомендовала шейные платки, сертификаты в магазин косметики, чайную пару, керамические изделия, хороший набор нескольких сортов чая, цифровую фоторамку, билеты в театр с открытой датой.