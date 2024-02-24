Сетевое издание|18+|Суббота|24 фев 2024|19:02
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-13oC
-12oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-8oC
-7oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Движение по улице Измайлова в Пензе открыли раньше обозначенного срока

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В субботу, 24 февраля, завершились работы по переустройству сетей водоснабжения в районе перекрестка улиц Измайлова и Антонова.

Движение по улице Измайлова в районе стадиона «Восток», между Антонова и Ангарской, было закрыто в полночь субботы.

Планировалось, что подрядная организация будет работать в выходные, а откроют дорогу к 23:00 25 февраля.

Однако с задачей удалось справиться раньше намеченного срока.

«В течение часа движение на данном участке будет возобновлено», - сообщили в городском управлении ЖКХ около 16:00 субботы, 24-го числа.

Около 18:00 пензенские автомобилисты сообщили, что проезд открыт.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото Управления ЖКХ Пензы
0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте