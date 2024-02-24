Движение по улице Измайлова в Пензе открыли раньше обозначенного срока

24.02.2024 | 17:59

В субботу, 24 февраля, завершились работы по переустройству сетей водоснабжения в районе перекрестка улиц Измайлова и Антонова.

Движение по улице Измайлова в районе стадиона «Восток», между Антонова и Ангарской, было закрыто в полночь субботы.

Планировалось, что подрядная организация будет работать в выходные, а откроют дорогу к 23:00 25 февраля.

Однако с задачей удалось справиться раньше намеченного срока.

«В течение часа движение на данном участке будет возобновлено», - сообщили в городском управлении ЖКХ около 16:00 субботы, 24-го числа.

Около 18:00 пензенские автомобилисты сообщили, что проезд открыт.