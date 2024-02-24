Движение по улице Измайлова в Пензе открыли раньше обозначенного срока

В субботу, 24 февраля, завершились работы по переустройству сетей водоснабжения в районе перекрестка улиц Измайлова и Антонова.
Движение по улице Измайлова в районе стадиона «Восток», между Антонова и Ангарской, было закрыто в полночь субботы.
Планировалось, что подрядная организация будет работать в выходные, а откроют дорогу к 23:00 25 февраля.
Однако с задачей удалось справиться раньше намеченного срока.
«В течение часа движение на данном участке будет возобновлено», - сообщили в городском управлении ЖКХ около 16:00 субботы, 24-го числа.
Около 18:00 пензенские автомобилисты сообщили, что проезд открыт.
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