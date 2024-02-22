На стройплощадке ФОКа игровых видов спорта трудятся 6 дней в неделю

22.02.2024 | 20:14

Практические все наружные коммуникации проложены, остались внутренние работы. Так охарактеризовал ситуацию на стройплощадке ФОКа игровых видов спорта производитель работ Александр Радюшкин в четверг, 22 февраля.

«Делаем вентиляцию, отопление, электрику - все инженерные сети. Далее начнем заниматься шпатлеванием перегородок, укладкой плитки и другими работами», - уточнил он.

Бригада строителей из 25-30 человек трудится на объекте с понедельника по субботу, сообщили в областном министерстве физкультуры и спорта.

ФОК будет включать в себя футбольное поле с подогревом и трибунами на 150 мест, а также здание, где расположатся игровая арена с трибунами на 250 мест, раздевалки, тренерские, административные и другие помещения.

Сооружение ФОКа на улице Стрельбищенской в Пензе, рядом со школой № 26 и стадионом «Локомотив», началось в мае 2023 года. На эти цели выделили более 296 млн рублей из федерального и областного бюджетов.

Завершить строительство планируют в июне.