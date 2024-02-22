Сетевое издание|18+|Четверг|22 фев 2024|20:40
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-14oC
-13oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-7oC
-6oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

На стройплощадке ФОКа игровых видов спорта трудятся 6 дней в неделю

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Практические все наружные коммуникации проложены, остались внутренние работы. Так охарактеризовал ситуацию на стройплощадке ФОКа игровых видов спорта производитель работ Александр Радюшкин в четверг, 22 февраля.

На стройплощадке ФОКа игровых видов спорта трудятся 6 дней в неделю

«Делаем вентиляцию, отопление, электрику - все инженерные сети. Далее начнем заниматься шпатлеванием перегородок, укладкой плитки и другими работами», - уточнил он.

На стройплощадке ФОКа игровых видов спорта трудятся 6 дней в неделю

Бригада строителей из 25-30 человек трудится на объекте с понедельника по субботу, сообщили в областном министерстве физкультуры и спорта.

ФОК будет включать в себя футбольное поле с подогревом и трибунами на 150 мест, а также здание, где расположатся игровая арена с трибунами на 250 мест, раздевалки, тренерские, административные и другие помещения.

Сооружение ФОКа на улице Стрельбищенской в Пензе, рядом со школой № 26 и стадионом «Локомотив», началось в мае 2023 года. На эти цели выделили более 296 млн рублей из федерального и областного бюджетов.

Завершить строительство планируют в июне.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото областного министерства физкультуры и спорта
0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте