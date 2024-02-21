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Общество

Светофор на перекрестке Володарского и Кураева оставят мигать желтым

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Светофор на перекрестке улиц Володарского и Кураева в Пензе пока продолжит работать в режиме мигающего желтого сигнала.

Регулировщик был переведен в него около месяца назад и останется в таком положении до конца зимнего периода, сообщили в городском управлении ЖКХ.

«До восстановления трехцветной сигнализации на перекрестке внедрена временная схема организации дорожного движения. Движение в прямом направлении по улице Кураева запрещено, возможно осуществление только маневра правого поворота», - подчеркивали в ведомстве при отключении стандартной настройки.

Новый светофор заработал 19 октября 2023 года, разрешив водителям двигаться по Кураева в прямом направлении. Улица Володарского тогда сразу встала в пробке.

До этого движение по Кураева в сторону Московской было запрещено.

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