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Общество

Психологи провели более 5 000 бесед с участниками СВО и их семьями

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В Пензенской области в 2023 году психологи провели с военнослужащими, участниками СВО и членами их семей более 5 000 консультаций.

Они проходили в кабинетах медико-социальной помощи, которые начали открывать в регионе с 1 июля 2023-го, когда вступил в силу приказ Минздрава РФ об изменениях в правилах оказания психиатрической помощи.

Сейчас в области действует уже 40 таких кабинетов.

«Потребность в данном виде медицинской помощи растет, поэтому областной минздрав разработал специальную программу. Для каждой проблемы нашими специалистами подобран определенный алгоритм решения», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Психологическую поддержку граждан организовали и в областной психиатрической больнице имени К. Р. Евграфова. Пензенцы могут позвонить по единому круглосуточному бесплатному номеру 8 (800) 201-67-34.

Также медицинские психологи ведут прием в региональном фонде «Защитники Отечества».

«Для жителей Пензы кабинет помощи расположен в корпусе № 5 ОПБ. Он работает в будни с 8:00 до 16:00. В нерабочее время, праздничные, выходные дни получить помощь можно в приемном отделении больницы (корпус № 3)», - сообщили в Министерстве здравоохранения Пензенской области.

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