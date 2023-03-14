Сетевое издание|18+|Вторник|14 мар 2023|09:40
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
-0oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+5oC
+6oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Психиатры и сексологи будут принимать пациентов в поликлиниках

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Медицинские организации, имеющие лицензию по психиатрии, смогут открывать кабинеты сексологов, детских психиатров и паллиативной помощи. Такие изменения содержит приказ Минздрава, который вступает в силу с 1 июля.

Лечебное учреждение может быть государственным, муниципальным или частным, - главное, чтобы оно имело лицензию на такую деятельность.

«Сейчас медики оказывают экстренную помощь людям с психиатрическими заболеваниями или расстройствами в поведении при состояниях, которые представляют угрозу жизни. А с 1 июля смогут это сделать в неотложной форме, когда угрозы для жизни нет, но острая фаза заболевания налицо, или в плановой, то есть для профилактики болезни», - сообщает «Парламентская газета».

Кроме того, в обычных поликлиниках наконец появится кабинет сексолога, где будут оказывать первичную помощь при фригидности, импотенции и различных нарушениях сексуального поведения, к примеру при фетишизме, мазохизме, эксгибиционизме и других отклонениях.

«Об этом не принято говорить, как и обращаться к врачу, это табуированная тема. Тем не менее людям нужно помогать, поэтому, когда в обычных поликлиниках появятся такие кабинеты, это будет настоящий прорыв», - прокомментировал новшество врач-психиатр Игорь Лазарев.

Также будут открываться детские кабинеты психиатрической помощи в поликлиниках и отделения в больницах, где можно получить и первичную, и специализированную помощь.

Кроме того, психиатры смогут оказывать паллиативную помощь своим пациентам с неизлечимыми психиатрическими заболеваниями. По словам Ильи Лазарева, сейчас таким людям стараются повысить качество жизни в психоневрологических интернатах.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото pixabay.com
0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте