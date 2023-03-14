Психиатры и сексологи будут принимать пациентов в поликлиниках

14.03.2023 | 07:59

Медицинские организации, имеющие лицензию по психиатрии, смогут открывать кабинеты сексологов, детских психиатров и паллиативной помощи. Такие изменения содержит приказ Минздрава, который вступает в силу с 1 июля.

Лечебное учреждение может быть государственным, муниципальным или частным, - главное, чтобы оно имело лицензию на такую деятельность.

«Сейчас медики оказывают экстренную помощь людям с психиатрическими заболеваниями или расстройствами в поведении при состояниях, которые представляют угрозу жизни. А с 1 июля смогут это сделать в неотложной форме, когда угрозы для жизни нет, но острая фаза заболевания налицо, или в плановой, то есть для профилактики болезни», - сообщает «Парламентская газета».

Кроме того, в обычных поликлиниках наконец появится кабинет сексолога, где будут оказывать первичную помощь при фригидности, импотенции и различных нарушениях сексуального поведения, к примеру при фетишизме, мазохизме, эксгибиционизме и других отклонениях.

«Об этом не принято говорить, как и обращаться к врачу, это табуированная тема. Тем не менее людям нужно помогать, поэтому, когда в обычных поликлиниках появятся такие кабинеты, это будет настоящий прорыв», - прокомментировал новшество врач-психиатр Игорь Лазарев.

Также будут открываться детские кабинеты психиатрической помощи в поликлиниках и отделения в больницах, где можно получить и первичную, и специализированную помощь.

Кроме того, психиатры смогут оказывать паллиативную помощь своим пациентам с неизлечимыми психиатрическими заболеваниями. По словам Ильи Лазарева, сейчас таким людям стараются повысить качество жизни в психоневрологических интернатах.