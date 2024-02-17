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Общество

В МЧС напомнили, в каких случаях пламя нельзя тушить водой

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При пожаре вода может не помочь побороть пламя, а, напротив, только усугубить ситуацию. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Пензенской области.

В ведомстве напомнили о пожаре, случившемся 30 января, в доме № 15 на улице Кижеватова. Заполыхал удлинитель с включенным зарядным устройством, а от проводов загорелся диван.

Хозяйка попыталась залить огонь водой, но попытка не увенчалась успехом. Вовремя прибывшие пожарные спасли 9 человек, в том числе ребенка, и эвакуировали 30 жильцов подъезда.

«Водой нельзя тушить горящие масло, электрические приборы и проводку», - предупредили в пресс-службе ведомства.

Спасатели советуют в таких случаях использовать землю из цветочных горшков. Побороть огонь поможет и плотная ткань, например покрывало или полотенце. Если накрыть загоревшийся предмет, то пламя без доступа кислорода погаснет.

Также для ликвидации возгорания можно применять пищевую соду.

«Она поглощает кислород, соответственно, уменьшает интенсивность горения. Кроме соды подойдут еще соль и стиральный порошок», - дали рекомендации специалисты.

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