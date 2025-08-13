Беспилотная опасность: что будут делать в школах при введении режима

13.08.2025 | 13:29

Министр образования Пензенской области Алексей Фомин разъяснил, что будет происходить в школах, если в регионе объявят беспилотную опасность.

«При беспилотной опасности во время образовательного процесса образовательная организация будет осуществлять необходимые меры по алгоритмам, с которыми все коллективы ознакомлены», - сообщил министр во время прямого эфира во «ВКонтакте», прошедшего в среду, 13 августа.

Если режим введен во внеучебное время, то за жизнь и здоровье несовершеннолетних отвечают родители, подчеркнул он.

Ранее представитель Управления образования Пензы рассказал, как действуют в садах при введении режима «Воздушная опасность». Вопрос возник у родителей после 31 июля, когда дети во время атаки БПЛА на промышленное предприятие в областном центре находились в дошкольных учреждениях. Многие мамы и папы запаниковали, не зная, есть ли укрытия в садах и нужно ли бежать за ребенком.

«В детских садах Пензы оборудованы безопасные места для нахождения детей во время воздушной тревоги, в которых имеются лавочки, обеспечен питьевой режим. Во время нахождения в укрытии с детьми организован досуг», - сообщил представитель управления.

В чем заключается разница между режимами воздушной и беспилотной опасности и что делать, можно узнать здесь.