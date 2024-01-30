Пожар на улице Кижеватова: 5 человек спасли, 30 эвакуировали

30.01.2024 | 19:24

Вечером во вторник, 30 января, на улице Кижеватова в Пензе случился пожар. По сообщениям очевидцев, загорелась квартира в доме № 15.

На место прибыли несколько машин со спасателями и кареты скорой помощи. Во дворе собрались обеспокоенные соседи.

Местные жители рассказали, что возгорание произошло в квартире на нижнем этаже, но весь подъезд заполнил едкий дым.

«Пожарные выводили людей в специальном мешке на голове. Одного ребенка в срочном порядке передали медикам (надышался дымом)», - пояснили очевидцы.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области уточнили, что сигнал о пожаре поступил в 18:39.

«Горела квартира на 1-м этаже 9-этажного жилого дома на площади 40 кв. м. Погибших нет. Спасено 5 человек, эвакуировано 30. Количество пострадавших уточняется. На тушение привлекалось 7 единиц техники и 33 человека личного состава. Проводится проверка», - отметили в ведомстве.

Источник фото - чат «Подслушано Окружная Пенза».